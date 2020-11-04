美國大選2020｜俄勒岡州進入緊急狀態　應對可能出現暴力事件

美國大選（US Election）11月3日舉行，俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）已先應對可能發生的政治暴力事件，11月2日宣布波特蘭（Portland）地區當日下午5時進入緊急狀態，至4日下午5時結束。

布朗表示：「我們知道有些人可能想利用選舉夜的和平示威去推動暴力和對個人財產的破壞，這行種是不可接受的。」她亦向俄勒岡州國民警衛隊（Oregon National Guard）下令，要求他們部署軍隊待命，以備不時之需。

美國大選：圖為11月4日俄勒岡州波特蘭市一名「黑人的命也是命」的示威者大叫口號。（AP）

布朗回應執法人員會否使用催淚氣體對付示威者時說，她希望不需要使用任何武力，但配署催淚氣體有時是必須。

今次已經是俄勒岡州州長兩個月來第二次宣布進入緊急狀態，以應對可能出現的暴力。對上一次發生在9月，當時極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）宣布會在波特蘭北部舉行數以萬計人數的集會。

↓美國選民11月3日投票情況↓

民眾購槍自保

美國社會2020年因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情出現負面情緒，加上反種族示威持續，令民眾擔心讓社會進一步陷入緊張氛圍的大選會導致暴力事件。

隨着大選臨近，一些商店及民眾都嚴陣以待，擔心選舉結果觸發的暴力事件，會威脅財產與人身安全。美國聯邦調查局（FBI）公布，6月份購買槍枝背景審查申請達到390萬宗，3月時高達370萬宗。

白宮附近的一些銀行、商店、餐廳與聯邦政府部門紛紛用木板加固門窗，美國全國廣播公司10月31日引述當地一間企業稱，全美各地眾多商家正在為選舉可能引發的社會動盪做準備。