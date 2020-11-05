一分鐘看世界｜拜登勝算在望？特朗普想叫停點票、國會奇人異士

今天是11月5日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選過山車

美國大選投票結束，各州點票形勢有如過山車，民調結果再次受人質疑，民主黨候選人拜登（Joe Biden）先輸掉佛州、俄亥俄州，又在多個搖擺州落後共和黨候選人特朗普（Donald Trump），但隨着各州點算郵寄投票後，拜登漸在關鍵州份威斯康星、密歇根反超前，令形勢逆轉，拜登表示預計可勝選，特朗普則稱對關鍵州份「消失」感奇怪

不少關鍵州份如賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的選情仍然激烈，特朗普團隊已經入稟要求多個州份暫停或重新點票。而在等待最終結束公布前，大家可看看這次選情的5大看點。香港01亦會持續緊貼選舉最新消息......（點擊了解更多）

↓重溫各候選人參與美國大選辯論及拉票的情況，請點擊放大觀看：

美法院被「擺上枱」

特朗普於11月4日在白宮東廳發表演說。他備受爭議地宣布自己勝選，又說「我們將到美國最高法院，我想令所有點票停止。」拜登的競選團隊4日批評特朗普企圖透過法院阻止點票的言論荒唐、史無前例及錯誤，他們會戰鬥到底......（點擊了解更多）

↓美國總統特朗普在白宮發言的情況，請點擊放大觀看：

國會選舉奇人異士

美國大選的國會選舉同樣觸目，從截至香港時間11月4日下午的選情來看，民主黨表現不如2018年，甚至可能會失去眾議院多數席位。惟民主黨四名少數族裔女眾議員包括科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、奧馬爾（Ilhan Omar）等全部成功連任眾議院議員，分析認為「女式民主進步派」勢力或會擴大。

這次當選者還有共和黨「奇人異士」，包括史上最年輕的共和黨國會議員當選人、曾聲稱總統特朗普（Donald Trump）可能活到200歲的前白宮醫生及被指支持網上陰謀論組織的商人......（點擊了解更多）

↓共和黨內的「奇人異士」當選眾議員，請點擊放大觀看：

美國大選防暴力

這次大選會否引發暴力事件一直備受關注，在美國大選投票日，逾1,000名反對特朗普的示威者在白宮附近廣場聚集，警方與示威者爆發小型衝突。在點票進行期間，首都華盛頓嚴陣以待，大量警察已在街上戒備，商店街大樓外已圍封木板，白宮外多重封鎖。

俄勒岡州長布朗（Kate Brown）為應對投票日期間可能發生的政治暴力事件，11月2日宣布波特蘭地區進入緊急狀態......（點擊了解更多）

↓反對美國總統特朗普的示威者抗議的情況，請點擊放大觀看：

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