美國大選2020｜拜登再拿下兩州　距離獲勝僅一步之遙

美國大選2020點票持續，密歇根州及威斯康星州先後被民主黨追上，由拜登（Joe Biden）勝出。拜登獲得264張選舉人票，距離270張勝出門檻僅一步之遙。

圖為11月4日，賓夕法尼亞州一個票站正在點算郵寄選票。（Reuters）

目前拜登與特朗普（Donald Trump）的選舉人票分別是264比214，拜登只需再獲得6張票就能勝出。

截至香港時間早上8時，仍有5個州點票未能分出勝負，包括內華達、賓夕法尼亞、北卡羅來納、喬治亞及阿拉斯加州，其中阿拉斯加如無意外會由特朗普獲勝。

這代表只要拜登再拿下任何一州，即能宣告勝利。民主黨在2016年勝出內華達州，而拜登目前以近0.6%正在領先，若拜登再勝出內華達州（6票），不管賓州、北卡及喬治亞都輸掉，拜登依然獲勝。

同時，即使選票上賓州、北卡及喬治亞由特朗普均領先，但因各州包括郵寄投票的事前投票仍在點算，雙方差距料進一步收窄。

郵寄投票讓拜登選票大增

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，今屆大選的事前投票創紀錄新高。在民主黨鼓勵郵寄投票的情況下，一般相信郵寄選票均以支持拜登的為主。當一些州份在開票當日先計算投票日選票，再計算事前投票的情況下，就很易出現民主黨從後追上，甚至一下子選票暴漲的情況，密歇根及威斯康星州便是如此。