美國大選2020｜特朗普不服輸　要求重新點票的條件是？

美國大選2020點票仍在繼續，民主黨候選人拜登（Joe Biden）成功贏取威斯康星及密歇根州，一下子扭轉局勢，距離勝選不遠。特朗普（Donald Trump）團隊已要求重點威斯康星州選票，但除了威斯康星州外，其他州分亦有可能重點，美國選舉中的重點機制是什麼？

圖為11月4日，威斯康星州一個票站在處理選票。（Reuters）

美國各州的選舉重點沒有統一機制，有一些是有條件自動的，有一些需要申請並有限制，有一些則無限制。以下是包括威斯康星州，一些目前可能的決勝州份若需要重新點票的條件。

威斯康星州

威斯康星州沒有自動重點機制，而要求重點的條件是雙方候選人票數差距相差少於1%。申訴者要在大選點票結果公開後的一個工作天內，向當地選委會申訴。若選委會接納重點要求，則必須在13天內完成重點工作。

密歇根州

若雙方候選人票數差距相差少於2000票，那會自動重新點票。若大於2000票候選人可在點票結果公開後48小時內另外申訴要求重點，但需提交證據充分證明有重點必要，如舞弊或點票犯錯等。若選委會決定重新點票，則必須在4天內完成重點工作。

內華達州

內華達沒有自動重點機制，也沒有重點條件，候選人可在點票結果公開後72小時內申訴要求重點，若接納會在10天內完成重點工作。

圖為11月4日，威斯康星州一個票站內，印有選民名冊的資料夾。（Reuters）

賓夕法尼亞州

若雙方候選人票數差距相差少於0.5%，選票會自動重點，並在選舉3周後進行。而候選人亦可在點票結果公開後5天內申訴要求重點，沒有特殊限制。

特朗普團隊早已在賓州展開官司，要求票站在選舉日後停止接收郵寄投票而被法院否決。隨着雙方候選人票進一步縮少，相信特朗普會繼續以其他途徑阻止點票。

北卡羅來納州

北卡羅來納州沒有自動重點機制，而要求重點的條件是雙方候選人票數差距相差少於0.5%或1萬票，取最少數。申訴人需在點票結果公開後24小時內申訴，若接納重點日期會由選委會決定。

喬治亞州

喬治亞州沒有自動重點機制，而要求重點的條件是雙方候選人票數差距相差少於0.5%。申訴人需在點票結果公開後48小時內申訴，若接納重點日期會由選委會決定。