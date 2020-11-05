美國大選2020｜底特律「特粉」看點票被拒　捶打玻璃窗大喊口號

美聯社11月4日宣布民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已在密歇根州取勝，令他較美國現任總統特朗普（Donald Trump）更接近總統寶座。但在當地時間4日下午，一批人來到位於底特律會議中心TCF Center的點票中心外，要求停止點票，甚至捶打會場玻璃窗，對場內工作的人造成滋擾。

↑片中左方是亞利桑那州馬里科帕縣的示威者，他們上街要求所有選票都要點算，但片中右方的是密歇根州底特律的點票中心場地外，示威者要求停止點票。

事發時當地尚有數以萬計選票未點算。路透社11月4日引述密州務卿本森（Jocelyn Benson）稱當時尚有僅逾10萬選票在數個城市待清點，大部分是缺席投票。

一個被用作點票中心的會議中心TCF Center內，有想進入觀看點票的人被阻止。選舉職員是以抗疫需求為由阻止約30人入內。他們當中的共和黨人認為，能進去者民主黨多得不合比例。《底特律自由新聞報》稱這批人是跨黨派人士，有共和黨人、民主黨人及其他取態的人。

底特律警方在點票中心發生問題後奉召到場，而部分人被阻止入內後變得激動，因職員以物件遮擋玻璃，令他們無法看到裏面的情形。

很多站在點票中心外的人開聲表達抗議，又唱《天佑美國》（God Bless America）。第二批想挑戰點票的共和黨人被拒入內後，聚集在會議中心外一個祈禱區，並持續喊出「停止點票」的口號。

↓片中位於TCF Center的點票中心內，票站工作人員將玻璃窗遮蔽起來，令外面的人感不滿並捶打玻璃窗。