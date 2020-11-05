【新冠肺炎】美國增逾10萬病例創單日新高　意大利局部封鎖

美國媒體報道，美國11月4日新增逾10萬宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例，創下自疫情爆發以來的單日新高。有19個州份上周錄得的新症，比以往任何一周更多。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）4日宣布，6日起在米蘭（Milan）所在的倫巴第地區（Lombardy）推行局部封鎖措施。

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，截至香港時間5日下午2時05分，美國累計有9,485,448宗新冠肺炎病例，死亡人數為233,717人。

《紐約時報》（New York Times）5日報道，美國中西部及大平原地區的新增病例持續顯著上升。明尼蘇達州（Minnesota）、印第安納州（Indiana）及緬因州（Maine）4日錄得的新症數目創下單日新高。明尼蘇達州的單日新增病例在過去14日上升了79%；印第安納州的上升71%；緬因州的增加了近兩倍。全國死亡人數在過去兩周上升14%。

報道提及，美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）6月已預測，當每日平均新症達到4.2萬宗時，如疫情再未得到控制，單日新增病例最終可達10萬宗。他10月30日向《華盛頓郵報》（Washington Post）透露，全國單日新增個案很可能很快達10萬宗。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

路透社4日報道，意大利推出的防疫措施將國內不同地區按疫情嚴重程度，分為紅、橙及黃三種區域。紅區民眾只能在工作、求醫、處理緊急事件時才能離家，酒吧、餐廳及大部分商店要關閉。孔特同日表示，倫巴第北部大部分地區、皮埃蒙特區（Piedmont）、卡拉布里亞區（Calabria）及瓦萊達奧斯塔區（Valle D'Aosta）的部分地方也被列為紅區。

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，截至香港時間5日下午2時5分，意大利累計有790,377宗累計病例，死亡人數為39,764人。