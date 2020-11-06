一分鐘看世界｜拜登特朗普選戰形勢、大選法律戰、美國疫情惡化

今天是11月6日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選結果

美國多個州份繼續點票工作，喬治亞州、內華達州等公布更多點票結果。

這次大選出現不少爭議，除了點票爭議外，又傳出特朗普（Donald Trump）不滿霍士新聞（Fox News）搶閘稱拜登勝出亞利桑那州，震怒致電霍士老闆梅鐸，還有在這次大選，假新聞滿天飛......（點擊了解更多）

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+ 3 + 3 + 3

美國大選法律戰

特朗普不斷要求多州停止點票，並就選舉結果興訟，爆發大選法律戰，但外媒均認為特朗普要最高法院阻止點票並不容易，特朗普多番稱選舉舞弊，但前美國安局專家則分析認為未有發生......（點擊了解更多）

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關鍵州選情分析

拜登在搖擺州威斯康星州及密歇根州成功逆轉，成為改變形勢關鍵，分析認為當中既與種族與製造業議題有關，也與「奧巴馬拯救底特律」有關，目前賓夕法尼亞州成為特朗普的最後希望......（點擊了解更多）

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+ 2 + 2 + 2

新冠疫情

美國舉行大選，但新冠疫情也繼續有惡化跡象，當地11月4日新增逾10萬宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例，創自疫情爆發以來單日新高。在歐洲，丹麥則發現新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）已在水貂中發生變異，而且變異的病毒可傳染給人類。在亞洲，韓國有記者在出席三星會長李健熙葬禮後確診......（點擊了解更多）

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