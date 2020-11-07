美國大選2020｜特朗普拜登未正式分勝負　澳洲賭博公司提前派彩

2020年美國總統大選仍在點票中，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）尚未正式分勝負，不過澳洲的體育博彩公司（Sportsbet）已決定向押注拜登獲勝的下注者支付獎金。

在拜登成功把密歇根州「紅轉藍」後，Sportsbet在11月5日把拜登的領先優勢視為「無懈可擊」，並向支持拜登的下注者支付10萬注彩注，給付彩金2,300萬澳元（約1.3億港元）。

WE'RE CALLING IT! We're paying out early on JOE BIDEN to win the US Election! #USElection2020 pic.twitter.com/EBcvLdsmyk — Sportsbet.com.au (@sportsbetcomau) November 5, 2020

Sportsbet在11月5日發布一份聲明稱「隨着郵寄投票和潛在的法律程序的進行，正式宣布這一消息可能需要幾周時間。但我們已經看得夠多了，為什麼還要讓下注者等待呢？」

彭博社11月5日報道指出，Sportsbet並非沒有「出錯」的先例。這家澳洲博彩公司曾於2019年澳洲大選舉行前兩天支付了押注工黨獲勝的彩注，沒想到工黨在大選中意外敗北。

美國總統大選並未正式結束，博彩市場再次大幅轉向，將拜登定位為賠率較低的熱門人選。

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