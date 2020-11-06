英媒突傳普京出現手腳抖動或患柏金遜症　明年初可能辭職下台

英國《太陽報》報道，傳言俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）因健康因素，將於明年年初辭職。不過俄國總統幕僚團隊正努力淡化該傳言。

報道指出，克里姆林宮觀察家表示，近期一段影像顯示，68歲的普京可能患有柏金遜症。知情人士指出，普京的伴侶卡巴耶娃（Alina Kabaeva）希望他放鬆對權力的掌控。

普京於本月仍有公開露面，不過有專家懷疑他的身體出現狀況，甚至可能患有柏金遜症。（路透社）

研究普京近期影像的觀察家指出，普京的腳似乎持續抖動，他抓緊椅子扶手時似乎也顯得痛苦。觀察家也指出，普京握筆和握裝着止痛藥的杯子時，手也在顫抖。

莫斯科政治學教授索洛維（Valery Solovei）在11月5日暗示，普京可能患有柏金遜症。

索洛維說，「他的家庭對他影響很大，普京意圖在明年1月公布他的交接計劃」。索洛維並預測，普京可能會任命一名新總理，培養他成為繼任者。

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普京對外分享與卡巴耶娃的關係不多，但美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭的夫妻關係卻常引得不少人關注。《華盛頓郵報》記者早前便發行著作，稱梅拉尼婭在特朗普就任總統後近5個月才搬進白宮，她被指以延遲到白宮「報到」施壓，換取與丈夫新重就婚前協議條件談判…

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