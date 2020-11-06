美國大選｜內華達州選情激烈　特朗普支持者到點票中心外跪地祈禱

2020年美國大選（US Election）多州點票工作未結束，內華達州（Nevada）選情激烈，美國廣播公司（ABC）報道，數名總統特朗普（Donald Trump）支持者11月5日晚上到該州克拉克縣（Clark County）選舉中心外跪地為特朗普祈禱，希望特朗普獲勝。

美國大選的點票工作仍然繼續，特朗普的選舉人票數量暫時落後，他多次要求停止點票，批評投票存在舞弊行為。他提出這一要求後，全美國爆發不同示威，部分示威者要求停止點票，也有部分抗爭者是要求點算每一張選票。

11月4日，特朗普反對者在費城呼籲統計所有選票。（Getty Images）

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11月4日，特朗普競選團隊稱，已先後在密歇根州、賓夕凡尼亞州和喬治亞州發起訴訟，要求法院下令停止當地點票。不過，11月5日，喬治亞州法官已駁回該州共和黨人就薩凡納市「非法計算大選後收到的選票」提起的訴訟。與此同時，密歇根州法官也駁回特朗普競選團隊就「立即中止密歇根州點票工作」提起的訴訟。

11月4日，抗議者在俄勒岡州波特蘭市遊行呼籲「清點每一張選票」。（AP）

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11月5日，賓夕法尼亞首席檢察官夏皮羅（Josh Shapiro）表示「我不會讓任何人停止點票。」他稱「這些都是合法投票。都將被計算在內。」目前，特朗普競選團隊的訴訟請求已遭多州拒絕。

內華達州的郵寄投票截止日期是11月10日，目前仍在緊張點票中，公布結果還需幾天時間，該州已完成89%點票，拜登比特朗普多約11,000張選票。

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