【美國大選】拜登到底是253票或264票　美媒推測不同原因在這州

美國總統11月3日大選選情激烈，在民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）雖已逼近當選門檻270張選舉人票，美國多個主流媒體對拜登拿到264張還是253張選舉人票出現分歧，背後原因其實是出自亞利桑那州的11張選舉人票。

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屬於關鍵戰區之一的亞利桑那州有11張選舉人票，若媒體認為拜登已在此州勝出，則會視其選舉人票為264張，這意味着拜登只要再拿下所剩餘幾個搖擺州的其中一個，就能越過270張的當選門檻。

包括美聯社、彭博（Bloomberg）、霍士新聞（Fox News）都報道拜登已奪得264張票；但美國有線新聞網絡（CNN）、《紐約時報》（The New York Times）、《華盛頓郵報》（The Washington Post）及美國三大廣播公司新聞網都不將亞利桑那州歸於拜登。

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為什麼有些媒體會認為拜登已拿下亞利桑那州呢？美聯社解釋，該社對全州選票進行分析，得出剩餘票數不足夠讓總統特朗普（Donald Trump）追上拜登的結論，故於美國東部時間11月4日上午2時50分表示拜登已在亞利桑那州勝出。

文章指出，亞利桑那州當時約260萬張選票已被點算，佔全州選票8成，拜登其時領先5個百分點，即約13萬票。仍未點算的選票當中包括馬里科帕縣（Maricopa County）的郵寄選票，而拜登在此縣表現良好。剩餘的票數不足夠讓特朗普追上拜登。

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