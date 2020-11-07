美國大選2020・直播｜拜登將在特拉華州講話　被視為對當選有信心

美國大選（US election）點票進仍在進行中，有5個州仍未完成點票。美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月6日在他仕途起點特拉華州發表演說，被外界視為他有信心在不久將來宣布勝選。

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場地數天前起 已加強保安

拜登與賀錦麗的演說場地，位於特拉華州威爾明頓（Wilmington）的會議中心外。早在數天前起，保安人員已用高高的圍欄及汽車包圍講台作保安用途。

競選團隊一名助手稱，賀錦麗料在拜登之前，先發表講話，這將是她在投票日後首次開腔。

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美聯社及《紐約時報》等美國大型媒體仍未宣布拜登當選，惟拜登在關鍵搖擺州密歇根州和威斯康辛州勝出，一些關鍵州份普選票得票率都領先，他當選的機會看來較美國現任總統特朗普（Donald Trump）為大。

美國以至國際社會的焦點，現時都落在賓夕法尼亞州及喬治亞州，這2個州份分別有選舉人票20張及16張。拜登已手握253張，距離當選所需的門檻270票，僅欠17票。

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