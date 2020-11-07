美國大選2020｜重點選票有用？　歷史證恐怕改變不了現狀

美國大選2020點票持續進行，特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）在部分州份選票咬緊，雙方得票率差距不足1個百分點，陸續出現要求重新點票的呼聲。但重新點票真的可以讓特朗普在該州反敗為勝嗎？

圖為11月6日，賓夕法尼亞州費城的一個點票站，點票人員正點算餘下的選票。（Reuters）

截至香港時間11月7日的下午，各州的點票仍在持續，其中喬治亞州雖然仍有約2%的票還沒點完，但雙方的差距僅有4000票，即約0.1%，喬治亞州已宣布將會重新點票，確認勝負。

在威斯康星州，特朗普亦要求當地重新點票。威斯康星州未點選票餘下約2%，雙方差距有2萬多票，約0.6%。

不過，重新點票有機會反轉結果，讓特朗普在該州反敗為勝，甚至勝出選舉嗎？歷史的經驗告訴大家：不太可行。

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重新點票僅發現數百張差距

在上屆的2016年大選，特朗普在威斯康星州以2萬票之差擊敗民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton），期後的重新點票結果是特朗普增加131票；2011年同州最高法院選舉，自由派法官克洛彭堡（Joanne Kloppenburg）以7300多票落後於保守派法官普羅瑟（David Prosser），經重新點票後僅改動了312票。兩次重點均無法改變選舉結果。

而事實即使是全國，重新點票一般也只會有數十至最多數百票的轉變，上千票的差票可謂未曾發生。如在2006年，北卡羅來納州進行過3次的重新點票，找出的錯誤也僅由最高的667票至最少的17票。

這意味着，即使喬治亞州及威斯康星州重新點票，特朗普能成功逆轉結果的機會仍然很低。而即使特朗普最終勝出喬治亞州，以目前其他州份的預測，拜登同樣只要取得包括亞利桑那等任意一州即能勝選。