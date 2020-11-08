拜登勝選｜賀錦麗成為美國首位女副總統　超越過去這兩人

美國多間媒體報道，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月7日成為總統當選人，他的副手、民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）也將成為美國第一位女副總統，也是第一位非裔和南亞裔的副總統，堪稱美國少數族裔參政史上又一里程碑。

第3位主要政黨女副總統候選人

賀錦麗是美國歷史上第三位主要政黨提名的女副總統候選人。1984年，費拉羅（Geraldine Ferraro）成為民主黨總統候選人蒙代爾（Walter Mondale）的副總統候選人。2008年，阿拉斯加前州長佩林（Sarah Palin）與共和黨總統候選人麥凱恩（John McCain）拍檔競選。兩人都沒有勝選。

美國有線電視新聞網（CNN）11月7日評論稱，在關乎誰掌握權力以及如何使用權力的選舉之後，哈里斯代表了政治權力的新面孔。從舊金山地區檢察官到加州總檢察長，再到美國歷史上第二位非裔女參議員，到如今即將成為美國第一位女副總統，賀錦麗的勝利標誌着她打破職業生涯天花板，達到一個新高點。

美國大選2020：賀錦麗有印度血統，她外婆所屬的家鄉村莊村民11月8日燒炮仗慶祝賀錦麗當選美國副總統（AP）

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美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的國家安全顧問賴斯（Susan Rice）稱，賀錦麗的當選是一個「歷史性的、開創性的時刻」。

11月7日，賀錦麗在Twitter分享獲勝後與拜登的電話對話影片。她在影片中激動地說，「我們做到了，喬（拜登），你將成為下一任美國總統。」

▼11月6日，上街民眾跳舞，為選舉集會平添歡樂的氣氛：