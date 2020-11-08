【拜登勝選】特朗普落敗怎麼辦　10月曾稱或離國

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）11月7日宣布勝出大選，現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗，這場風波未知如何收場。事實上特朗普10月時曾談及一旦敗選的議題，他稱可能會離開美國。

特朗普10月16日在喬治亞州梅肯（Macon）出席競選活動時，向數以百計名支持者說出敗選給拜登的憂慮。他說：「我不應該開玩笑，我不應該開玩笑，因為你知道嗎？與美國總統選舉史上最差的候選人競選，為我帶來壓力。假如我落敗，你能夠想像嗎？」

特朗普續指：「我整個人生——我將會做什麼呢？我將說，我輸給政治史上最差的候選人！我不會感覺很好。可能我需要離開這個國家，我不知道。」

↓美國選民11月3日投票情況↓

《歐洲政治周報》（Politico Europe）網站10月17日就此事刊登諷刺文章，列舉一些歡迎及不歡迎特朗普敗選後前往的國家。文章指，非洲的國家和布魯塞爾不會歡迎特朗普，因為特朗普過去先後稱這兩個地方為屎坑（Shithole）及鬼地方（Hellhole）。

文章將朝鮮列為歡迎特朗普的國家，並指屆時特朗普有機會與老朋友朝鮮領導人金正恩再次會面，更稱「假如你喜歡出席大型軍演遊行，並可以忽視赤貧，這兩點特朗普都樂意去做，平壤亦很棒」。

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