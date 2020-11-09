一分鐘看世界｜解構拜登勝選原因、新第一家庭、美國近千萬人染疫

今天是11月9日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

解構拜登勝選原因

2020年美國大選終有結果，民主黨拜登（Joe Biden）與副手賀錦麗一起宣告勝選，拜登誓言要讓美國再次贏得全球尊重。分析認為拜登勝選原因與疫情有關，也與特朗普（Donald Trump）的「三個漏洞」有關。

外界關注拜登的對華政策，事實上他認為中國是美國「最大的競爭對手」，並非「最大威脅」。拜登家族有七件事與中國有關、令人印象深刻，全國港澳研究會副會長劉兆佳就認為，美國不會輕易放棄它在香港的戰略、金融、貿易和政治利益......（按此閱讀更多）

▼77歲的拜登當選，可能將讓世界產生10大變化（點圖放大）▼

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▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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新第一家庭成員

拜登是父親也是爺爺，隨着他入主白宮，外界也好奇有哪些新第一家庭成員，當中包括教書多年的妻子吉爾、性格不羈的次子亨特、女兒阿什利、高顏值孫女芬尼根等等。拜登發表勝選演說時，現場播放Coldplay名曲〈A Sky Full of Stars〉，這首歌有特別意義且與他的亡子有關......（點擊了解更多）

↓拜登與孫女芬尼根↓

特朗普拒認輸

拜登勝選歡天喜地，另一邊在打哥爾夫球期間得知敗選消息的特朗普，則拒絕承認落敗，但無阻一班共和黨人向拜登送上祝賀。特朗普的總統任期可能只剩兩個多月，在此期間他會做的事可能包括開除下屬......（點擊了解更多）

↓牽動美國大選2020投票日的種族及製造業議題，請點擊放大觀看：

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美國染疫病例迫近千萬

美國累計新冠肺炎（COVID-19）病例達到約991萬宗，迫近1000萬宗，當中德州（Texas）更成為全國首個累計病例超過100萬宗的州份。丹麥的血清研究所之前公布在214人身上發現與水貂有關的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。丹麥決定撲殺全國近1700萬隻水貂，目前已撲殺約190萬隻，需埋到軍事訓練區 ......（按此閱讀更多）

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