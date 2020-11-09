歐盟談判代表抵達倫敦　歐盟英國貿易協議會談今日繼續

歐盟與英國的貿易協議會談今日起在倫敦舉行。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）當地時間周日（11月8日）乘搭火車到達英國時說，非常高興再到倫敦，繼續努力與英國尋求協議。巴尼耶將與英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）談判。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周六和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，討論談判最新進展。英國首相辦公室表示，雖然與歐盟在最近的談判取得一些進展，但在不少議題仍然存有重大分歧，包括公平競爭環境及捕魚。馮德萊恩在社交網發文回應時內容也與英方相似，承認雙方仍然有很大分歧，「特別是公平競爭環境及捕魚」。雙方同意由周一起在倫敦繼續會談，加倍努力達成協議。約翰遜稱他非常相信雙方可以取得協議，但也已經做好不能達成協議的準備。

除了漁業權利問題，英國與歐盟須在共同監管標準及公平競爭取得共識，布魯塞爾方面亦批評英國的《內部市場法案》（Internal Market Bill）違反雙方簽訂的脫歐協議。

如今距離英國脫歐過渡期限結束還有50天，倘若無法達成貿易協議，英國與歐盟將自2021年1月1日起按世界貿易組織（WTO）相關規定進行貿易往來，意味眾多商品將面臨關稅。