美國大選2020｜拜登料將公布抗疫小組成員名單

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，美國媒體報道，美國大選2020民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將在11月9日公布一份協助制訂抗疫藍圖小組成員的名單。

拜登在競選期間承諾過會認真對待疫情，他與副手賀錦麗（Kamala Harris）在美國大選2020中獲勝。

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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美國有線新聞網絡（CNN）7日引述2名知情消息人士稱，拜登將在9日公布一份共12人的名單，當中3名專家負責領導。3人分別為前醫療總監默西（Vivek Murthy）、食品和藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）和耶魯大學博士努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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拜登過渡團隊開設「BuildBackBetter.com」網站，網頁中提及2人在上任第1天就會對抗疫情、經濟復甦、種族不公和氣候變化問題。他們透過在社交媒體新開設的帳戶呼籲國民團結，推文稱相信美國會變得更加強大。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：