美國大選2020｜小布殊祝賀拜登當選　暗示特朗普應承認落敗

美國前總統小布殊（George W. Bush）11月8日發表聲明，指他剛與拜登（Joe Biden）通電話，慶祝他勝出大選。小布殊並稱美國人對這次選舉有信心，結果明確，或正暗示特朗普（Donald Trump）應承認落敗。

圖為小布殊辦公室11月8日發表的聲明，內容祝賀拜登當選總統。（小布殊辦公室網頁截圖）

小布殊的聲明表示，他感謝拜登發表全國講話時所傳遞的愛國訊息，亦稱自己同時致電賀錦麗（Kamala Harris），恭祝對方成為美國史上首位女副總統。小布殊承認自己與拜登有政治分歧，但知道對方是一個好人，贏得領導及統一國家的機會。

另一方面，聲明中小布殊亦稱他亦讚揚總統特朗普及其支持者，指特朗普能獲得7,000萬張選票已是相當的成就，其支持者的聲音亦已被聽見。

對於特朗普要求重新點票及提出訴訟，小希殊稱特朗普擁有權力這樣做，但稱相信「美國人對這場基本上是公平的選舉有信心，選舉公正將得到維護，且結果是明確的」。

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共和黨的小布殊2001年起擔任總統，直至2009年1月離任後甚少在公開場合接觸政治。外界認為小布殊的這份聲明，顯示他不認為特朗普可以透過爭拗及法律戰改變選舉結果，特朗普應該承認落敗，同時示意共和黨應同時表明承認大選結果。現時共和黨除了個別人士外，仍未就選舉明確表態，包括參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。