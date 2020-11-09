美國大選2020｜拜登上任後抗疫第一招：全民戴口罩

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在選後開設的政權過渡網頁，在11月8日正式更新，內容詳細列出拜登將如何準備並在上任後處理各項事務，其中首要任務是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫工作，包括強制要求全國戴口罩。

圖為拜登政府過渡網頁，Build back better的首頁。目前已更新一系列內容。（buildbackbetter.com截圖）

拜登的政權過渡網頁「buildbackbetter.com」正式更新，除了新增拜登與賀錦麗（Kamala Harris）的介紹外，還有上任後的施政方針簡介。其中在優先次序中，抗疫會是拜登上任後的首要工作。

拜登在8日的勝選宣言中，表示會即時召集醫療專家團隊訂立對策抗疫。在網頁上拜登表示，會與州政府及人員合作，推行全民強制戴口罩計劃，以防病毒散播。

網頁內文表示，拜登會要求所有美國人只要離開家與人群接觸，都要戴上口罩，而每個州政府都要確保市民強制戴口罩，並透過行政命令予以配合。

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文中強調拜登的團隊會聽從科學意見，決策亦會是由醫療專家提出。

美國目前是全球新冠疫情最嚴重的國家，每日新增感染人數上升。外界相信拜登1月接任後會面臨艱難處境。在疫苗正式推出市面前，美國要控制疫情並不容易，強制戴口罩的命令亦可能會引起部分國民不滿。