美國大選2020｜日媒：輿論一面倒向拜登　特朗普失算

美國總統特朗普（Donald Trump）大選敗陣，但不承認敗選。日本時事通訊社指出，特朗普雖然想透過控訴大選不公凝聚力量改變現狀，但輿論一面倒令特朗普失算。

圖為11月8日，特朗普的支持者在國會大樓外示威。目前美國幾乎所有主流媒體均報道指拜登勝選。（Reuters）

報道指出，特朗普試圖透過控訴大選不公，爭取民眾支持並把選舉結果告上法庭，以塑造拜登（Joe Biden）非合法勝選的形象。然而目前輿論幾乎全部一面倒，支持特朗普的呼聲幾乎沒有。

以特朗普在11月5日的記者會為例，特朗普在記者會上指責選舉存在舞弊，不承認大選。就在記者會進行期間，多間電視台以特朗普發言失實為由，臨時終止直播。

即使是親共和黨的霍士新聞（Fox News），同樣在選舉專題上報道預期拜登勝選。霍士新聞在報道特朗普的質疑時，亦使用了「無實據」（Baseless）的字眼，刊登的專欄文章亦有批評特朗普不願認輸的態度。

再加上Twitter及Facebook等社交媒體，特別審查特朗普的言論及一些指控選舉不公平的傳聞，輿論幾乎是完全一邊倒。

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報道引述前總統小布殊（George W. Bush）時期的前白宮幕僚長貝克（James Baker）指出，特朗普在點票期間高喊停止點票是對民主制度的攻擊。報道認為這正反映特朗普在應對大選失利時的失算。