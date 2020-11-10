一分鐘看世界｜輝瑞疫苗撐美股勁升、拜登新政、特朗普何去何從？

今天是11月10日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美歐股「打了疫苗」急升

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（ BioNTech）聯手研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫苗試驗成功的消息，以及拜登（Joe Biden）當選美國總統，對投資人信心構成提振作用，美歐股等11月9日都走高。美股早段至中段大升，美國三大指數都創新高，道指一度逼近3萬大關。但來列尾市僅道指及標指仍升，其升勢已收窄，納指更倒跌1.5%。特朗普（Donald Trump）大讚這是好消息，但拜登卻說，疫苗不會在數個月內可廣為接種。

拜登表現儼如新總統？

獲多個英、美媒體「認證」成為美國總統當選人拜登，可說是未上任已予人正在管治美國的感覺，他公布未來施政的藍圖，包括公布建立抗疫工作組Transition Covid-19 Advisory Board（暫譯：過渡Covid-19顧問委員會）、以及正在物色閣員。不過他仍未被總務管理局（General Services Administration）確認為當選人，無法全面展開涉及權力過渡的工作......（點擊了解更多）

▼77歲的拜登當選，可能將讓世界產生10大變化（點圖放大）▼

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特朗普形勢不利

美國民主黨總統候選人拜登已在7日宣布勝選，現任總統特朗普沒說認輸，但輿論已開始一面倒、份屬同黨成員的美國前總統小布殊（George W. Bush）都暗示特朗普應承認落敗。有關特朗普與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）婚姻走向結束的報道又再炒熱。甚至有指拜登1月20日宣誓就職後，將讓國土安全部下屬特勤局將特朗普趕出去......（點擊了解更多）

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多國選邊站？

美國大選2020未能在短時間內公布政府的結果，苦了一些國家領導人。是否選擇先恭喜拜登，或是說等到正式結束爐再祝賀，在國際社會「放大鏡」下，怎麼做都顯得尷尬。其中日本首都菅義偉已稱期望2021年2月訪美、韓國外長康京和更搶先一步在8日起程赴美與拜登會面，朝鮮則一直沉默，沙特阿拉伯的祝賀則是姍姍來遲，究竟這些動作能否預示他們未來與美國的關係？

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