美國大選2020｜共和黨領袖麥康奈爾：特朗普有權挑戰選舉結果

美國大選2020結束，總統特朗普（Donald Trump）仍未承認敗選。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）未有明確贊同特朗普的選舉舞弊主張，但稱特朗普有權挑戰選舉結果。

圖為11月9日，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）走進國會大樓。（AP）

麥康奈爾11月9日首次就選舉結果公開發言。他表示特朗普有權力透過法律途徑，挑戰選舉結果，並要求民主黨不要去「教導一個總統如何樂意地接受選舉結果」。麥康奈爾稱所有事情都可以透過國家法律及政治程序解決。

麥康奈爾未有明確贊同特朗普的選舉舞弊主張，但同時他的言論未有與特朗普主張要透過司法程序推翻選舉結果相違。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）表示，特朗普的主張危險，是對美國民主體制的劇毒，呼籲共和黨明確譴責特朗普言論，並努力確保權力和平交接。

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另一方面，緬因州共和黨女參議員科林斯（Susan M. Collins）則發表聲明祝賀拜登勝選，但科林斯同時提到，應該給特朗普挑戰結果的機會。科林斯是至今第四位公開承認拜登勝選的共和黨員。