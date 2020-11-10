美國大選2020｜拜登過渡團隊：政府再不承認勝選或採取法律行動

美國前副總統拜登（Joe Biden）的過渡團隊11月9日表示，總務管理局（General Services Administration）必須承認其勝選結果，否則他們會考慮採取法律行動。

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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在歷屆總統選舉中，總務管理局每次都會在包括美聯社（AP）在內的美國媒體公布當選人後的數天內發送信件確定大選贏家。不過多間美媒7日報道拜登獲勝後，總務管理局迄今未正式承認他當選。

總務管理局長墨菲（Emily Murphy）2017年接受現任總統特朗普（Donald Trump）任命，發言人指，他目前尚沒確定誰是明確的獲勝者。而特朗普則一再在未提供任何證據的情況下聲稱美國大選2020出現投票詐騙。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

法律並無明確闡述總務管理局必須在什麼時候採取行動，但拜登團隊稱他們的勝利很明確，延遲承認勝選並不合理，若果總務管理局沒有承認拜登勝選結果，不排除採取法律行動。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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拜登過渡團隊需要獲總務管理局承認，才能擁有過渡政府該有的權利，例如接觸包括情報機構在內的政府部門官員、以公帑支付團隊開支、訪問機密資訊和進入國務院等。