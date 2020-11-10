美國大選｜英媒：伊萬卡勸特朗普認輸　怕父親影響她未來總統路

2020年美國大選點票過程峰迴路轉，最後由民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，現任總統特朗普（Donald Trump）則拒絕承認敗選，並發起法律戰。英國媒體11月9日引述消息人士報道，特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）私下勸特朗普認輸，消息人士又稱，伊萬卡此舉是怕父親會影響她未來總統路。

2020年11月2日，伊萬卡到艾奧瓦州以及密歇根州參加競選集會，為特朗普拉票。（Twitter@Ivanka Trump）

《每日郵報》（Daily Mail）引述消息人士報道，39歲的伊萬卡私下勸特朗普承認拜登勝選，她又在一場高級職員的會議上，向眾人談到服務人民是榮幸，大家應為自己實現的事而高興，報道並稱，伊萬卡丈夫庫什納（Jared Kushner）也在力勸特朗普放棄選舉法律戰，應專注於2024年（下屆大選）。

消息人士談到伊萬卡一直有野心做總統，不希望事件影響她未來選總統，「她做什麼都是經過計算與深思熟慮，因為她永遠看着大局。」

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伊萬卡出演真人騷？

英國《衛報》11月9日也刊文談到伊萬卡的「未來」，拜登勝選的話，伊萬卡不僅將失去「第一女兒」的身份，還丟掉了自己的白宮工作。

文章提到在特朗普的白宮裏，伊萬卡一直以「總統顧問」名義工作，本身不拿任何薪酬，而在特朗普入主白宮之前，伊萬卡在特朗普的房地產公司負責開發和收購業務。伊萬卡也有一個自己的時裝品牌，還會在特朗普的真人騷節目《飛黃騰達》中擔任評審。

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報道認為，伊萬卡回到特朗普的房地產公司與重返時尚界可能性較低，出席真人騷反倒成了最有可能的選擇。特朗普一家收到「很多真人騷節目的邀請」，其中伊萬卡尤其受到追捧。甚至有消息人士披露，「如果她願意，可以擁有一個自己的黃金檔電視節目」。

報道稱，從伊萬卡最近言論來看，她對公共事務甚至是政治仍感興趣。《紐約時報》也提到，特朗普未必是家族中最後一位選總統的人，他的子女也可能有這方面的政治志向。

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