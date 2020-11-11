美國大選有變數？民調機構RCP被指「彈弓手」顯示拜登未贏的真相

美國大選（US election）本在爭議聲中看似塵埃落定，數個英、美媒體稱美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）取得逾270張選舉人票當選。不過美國政治新聞網站兼民調數據聚合器Real Clear Politics（RCP）被傳將賓夕法尼亞州的選舉結果由「拜登取勝」改成「未定」，令拜登與賀錦麗一組候選人有259票，特朗普及彭斯214票。

Real Clear Politics（RCP）被指現時未標註拜登贏得賓夕法尼亞州20張選舉人票，因此他和賀錦麗只有259票，也就未跨過270張票的當選門檻。RCP被指改動過結果。現時的顯示方式，是指這2組候選人「票數太接近」的意思。

公布正式結果的美聯社（AP）當地時間11月7日早上公布拜登和賀錦麗在賓夕法尼亞州勝出，RCP傳聞中的舉動引起網民熱烈討論。

Real Clear Politics is a right wing site. That is the reason they have not called Pennsylvania. Apparently politics over data. All other sites/networks waited until the results were unmistakable and undeniable. Biden won Pennsylvania fair and square. — 🏳️‍🌈Steve🧢 Trump Lost!! Tick Tock (@Heisenberg1787) November 10, 2020

REAL CLEAR POLITICS DID NOT RESCIND THEIR CALL. THEY NEVER MADE IT. THEY HAVEN'T UPDATED OR TWEETED IN 3 DAYS!! AND UP UNTIL A FEW MINUTES AGO YOU DIDN'T EVEN KNOW WHO THEY WERE!

I'll stick with the Associated Press. Calling election results since 1848. — Sharon Thomas (@Shaztwirl) November 10, 2020

Joe Biden is no longer President Elect according to Real Clear Politics 👀



At least someone has integrity! — Eric 🇺🇸 (@ThatTrumpGuy) November 10, 2020

No dude. The election has been called by major news networks. Either wait for it to be officially certified or stop perpetuating this crap. — Megan (@musingsofmegan) November 10, 2020

RCP最近向《投資者商業日報》與技術計量政策與政治研究所（IBD/TIPP ）供應的數據是「拜登50（%）、特朗普46（%），拜登+4（相差4個百分點），但被人發現數據在RCP網站上有改變。

美國大選2020：圖為11月3日，美國威斯康星州基諾沙市的選舉工作人員11月3日在分揀提早投票及缺席投票的選票。威州和賓夕法尼亞州一樣，都被美國總統指控點票過程有問題。（AP）

RCP聯合創辦人及總裁貝文（Tom Bevan）在Twitter發文回應特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的推文。朱利亞尼說RCP將賓夕法尼亞州的結果撤走，令該州仍處於結果待定狀態。他說RCP的情況僅是開始，請網民放眼大媒體的監察之外，會看到所有選舉結果都改變。

貝文其後轉發朱利亞尼的推文並回應說：「這是假的。我們從未公布誰在賓夕法尼亞州勝出，以及沒任何事情改變。」

This is false. We never called Pennsylvania, and nothing has changed. https://t.co/YXZ1PjI7Ud — Tom Bevan (@TomBevanRCP) November 10, 2020

這個傳言在流傳之際，正是美國大選充滿爭議之時。美聯社、NBC、CNN、BBC等11月7日報道，拜登已拿下賓夕法尼亞州，取得足夠選舉人票入主白宮，成為第46任美國總統。惟特朗普未有承認敗選。他持續聲稱數選舉有舞弊。美國司法部長巴爾（William Barr）11月9日致函聯邦檢察官和聯邦調查局（FBI），授權他們調查涉及「投票和投票制表違規的大量指控」。

特朗普在美國時間11月10日在Twitter連發數則推文，稱「取得重大進展」，還說「我們會贏！」特朗普又在最新的推文中稱，會在香港時間早上10時於霍士新聞（Fox News）的節目中「投票腐敗」（Ballot Corruption）會被揭露。

他在美國時間11月6日連發5則推文，指出內華達州、威斯康星州、賓夕法尼亞州、喬治亞州等4州選舉過程有問題，他預告自己的團隊取得「驚人」的進展，卻沒說明是什麼，又稱結果會在下周開始出現。

Ballot Corruption will be exposed tonight at 9:00pmE on @SeanHannity on @FoxNews! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

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