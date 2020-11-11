美國大選有變數？民調機構RCP被指「彈弓手」顯示拜登未贏的真相

美國大選（US election）本在爭議聲中看似塵埃落定，數個英、美媒體稱美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）取得逾270張選舉人票當選。不過美國政治新聞網站兼民調數據聚合器Real Clear Politics（RCP）被傳將賓夕法尼亞州的選舉結果由「拜登取勝」改成「未定」，令拜登與賀錦麗一組候選人有259票，特朗普及彭斯214票。
Real Clear Politics（RCP）被指現時未標註拜登贏得賓夕法尼亞州20張選舉人票，因此他和賀錦麗只有259票，也就未跨過270張票的當選門檻。RCP被指改動過結果。現時的顯示方式，是指這2組候選人「票數太接近」的意思。
公布正式結果的美聯社（AP）當地時間11月7日早上公布拜登和賀錦麗在賓夕法尼亞州勝出，RCP傳聞中的舉動引起網民熱烈討論。
Real Clear Politics is a right wing site. That is the reason they have not called Pennsylvania. Apparently politics over data. All other sites/networks waited until the results were unmistakable and undeniable. Biden won Pennsylvania fair and square.— 🏳️🌈Steve🧢 Trump Lost!! Tick Tock (@Heisenberg1787) November 10, 2020
REAL CLEAR POLITICS DID NOT RESCIND THEIR CALL. THEY NEVER MADE IT. THEY HAVEN'T UPDATED OR TWEETED IN 3 DAYS!! AND UP UNTIL A FEW MINUTES AGO YOU DIDN'T EVEN KNOW WHO THEY WERE!— Sharon Thomas (@Shaztwirl) November 10, 2020
I'll stick with the Associated Press. Calling election results since 1848.
Joe Biden is no longer President Elect according to Real Clear Politics 👀— Eric 🇺🇸 (@ThatTrumpGuy) November 10, 2020
At least someone has integrity!
No dude. The election has been called by major news networks. Either wait for it to be officially certified or stop perpetuating this crap.— Megan (@musingsofmegan) November 10, 2020
RCP最近向《投資者商業日報》與技術計量政策與政治研究所（IBD/TIPP ）供應的數據是「拜登50（%）、特朗普46（%），拜登+4（相差4個百分點），但被人發現數據在RCP網站上有改變。
美國大選2020：圖為11月3日，美國威斯康星州基諾沙市的選舉工作人員11月3日在分揀提早投票及缺席投票的選票。威州和賓夕法尼亞州一樣，都被美國總統指控點票過程有問題。（AP）
RCP聯合創辦人及總裁貝文（Tom Bevan）在Twitter發文回應特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的推文。朱利亞尼說RCP將賓夕法尼亞州的結果撤走，令該州仍處於結果待定狀態。他說RCP的情況僅是開始，請網民放眼大媒體的監察之外，會看到所有選舉結果都改變。
貝文其後轉發朱利亞尼的推文並回應說：「這是假的。我們從未公布誰在賓夕法尼亞州勝出，以及沒任何事情改變。」
This is false. We never called Pennsylvania, and nothing has changed. https://t.co/YXZ1PjI7Ud— Tom Bevan (@TomBevanRCP) November 10, 2020
這個傳言在流傳之際，正是美國大選充滿爭議之時。美聯社、NBC、CNN、BBC等11月7日報道，拜登已拿下賓夕法尼亞州，取得足夠選舉人票入主白宮，成為第46任美國總統。惟特朗普未有承認敗選。他持續聲稱數選舉有舞弊。美國司法部長巴爾（William Barr）11月9日致函聯邦檢察官和聯邦調查局（FBI），授權他們調查涉及「投票和投票制表違規的大量指控」。
特朗普在美國時間11月10日在Twitter連發數則推文，稱「取得重大進展」，還說「我們會贏！」特朗普又在最新的推文中稱，會在香港時間早上10時於霍士新聞（Fox News）的節目中「投票腐敗」（Ballot Corruption）會被揭露。
他在美國時間11月6日連發5則推文，指出內華達州、威斯康星州、賓夕法尼亞州、喬治亞州等4州選舉過程有問題，他預告自己的團隊取得「驚人」的進展，卻沒說明是什麼，又稱結果會在下周開始出現。
Ballot Corruption will be exposed tonight at 9:00pmE on @SeanHannity on @FoxNews!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
WE WILL WIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
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