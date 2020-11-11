人大DQ｜英國外相發聲明　斥中方進一步侵害香港高度自治

香港政府11月11日按照全國人大常委會決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）同日發表聲明，他指責中方決定進一步侵害香港高度自治與自由。

China’s campaign to harass, stifle & disqualify democratic opposition is a further assault on the Joint Declaration, tarnishes its international reputation & undermines Hong Kong’s long-term stability. China must live up to its int'l responsibilities https://t.co/wkjh8tjIFw — Dominic Raab (@DominicRaab) November 11, 2020

藍韜文：破壞中國國際聲譽

藍韜文在聲明表示，中國任意除去親民主香港立法會議員資格的決定，代表在《中英聯合聲明》之下的香港高度自治與自由受到進一步侵害。

藍韜文又表示，這場騷擾、扼殺和取消親民主反對派（議員）資格的運動，破壞中國的國際聲譽及香港長期穩定。他之後稱，中國必須履行自身的國際職責。

▼四名被刊憲取消資格議員▼

這次人大常委會決定的內容包括因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

中方：純屬中國內政

香港政府隨後表示，根據人大決定，原定於9月舉行立法會選舉提名期間，因上述情形遭特區依法裁定提名無效的4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。

中國外交部發言人汪文斌11月11日在例行記者會上表示，香港特區立法會議員資格問題純屬中國內政，別國無權說三道四，插手干預。