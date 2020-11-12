美國大選｜特朗普贏得阿拉斯加州　喬治亞州重新點票

美聯社及美國有線電視新聞網（CNN）等多家傳媒11月11日報道，總統特朗普（Donald Trump）在阿拉斯加州的大選中取勝，令他的選舉人票由214增至217，但仍與推算勝選、獲279票的拜登（Joe Biden）仍有一段距離。

特朗普除了在阿拉斯加州獲勝，他所屬的共和黨亦保住該州的參議院席位，令該黨目前在參議院佔有50席，民主黨則有48席，因此喬治亞州在1月重選兩個參議院席位，將直接影響共和黨能否繼續成為多數黨。

特朗普到到阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）出席退伍軍人節活動後，並沒有發言，但其女兒、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）則在Twitter留言，祝賀父親及共和黨於當地大勝。

根據CNN等美國傳媒的預測，亞利桑那州、喬治亞州和北卡羅來納州尚未有點票結果，但由於拜登獲推算獲得270張以上選舉人票，超過當選門檻，因此多間媒體及各國領袖都已經祝賀拜登當選第46任美國總統。

而在有16張選舉人票的喬治亞州，州務卿表示，由於得票非常接近，因此決定以人手重點當地大約500萬張的選票，預計在20日的正式認證投票結果期限屆滿當天完成。點票工作原本接近完成，拜登暫時以0.3個百分點，即大約1.4萬票領先特朗普。