美國大選｜州檢察長：特朗普難在亞利桑那逆轉勝　無證據顯示舞弊

美國總統大選（US Election）仍有多州尚在點票，「紅州」亞利桑那（Arizona）備受關注，民主黨候選人拜登（Joe Biden）目前僅領先現任總統特朗普（Donald Trump）約1.1萬票，未知特朗普能否追上。但共和黨籍州檢察長11月11日表示，相信特朗普很大可能無法在該州逆轉勝，他又稱，現時沒有證據顯示該州選舉存在舞弊。

↓拜登支持者在美國各地慶祝↓

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該州檢察長Mark Brnovich表示，從剩餘未點算的選票中，相信特朗普很難取得足夠票數追上拜登，此意味該州11張選舉人票很有可能由拜登奪得。

霍士新聞與美聯社早在11月3日推測拜登會在該州勝選，至於美國有線新聞網絡（CNN）則指該州選情激烈，勝負難料。霍士新聞的推測也因此惹來特朗普不滿。

屬深紅州份

在過去數十年來，民主黨在傳統「紅州」亞利桑那州一直難得到甜頭，在過去近70年來，該州只曾一次轉藍，1996年，民主黨總統候選人克林頓（Bill Clinton）以超2個百分點戰勝當時的共和黨候選人多爾（Bob Dole）。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：