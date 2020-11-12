東盟峰會越南河內開幕　三大焦點問題值得關注

越南總理阮春福11月12日宣布召開東盟峰會，該峰會因新冠肺炎（COVID-19）疫情再次通過視像舉行。美國媒體稱，2020年由越南主持的東盟峰會，預計將集中在包括南中國海爭端，新冠肺炎和貿易等議題上。

越南總理阮春福11月12日在開幕式上致辭，他強調了在健康危機和地區不穩定的一年中，面臨的挑戰巨大。「2020年，各國行為難以捉摸、大國對抗和磨擦挑戰國際多邊體系的風險加劇，非傳統安全問題增多，極端主義傾向抬頭，和平與安全面臨更大的威脅」。

越南共產黨總書記阮富仲呼籲各國建立信任，以造福於人民，因為疫情大流行對人民的生活和經濟造成了嚴重破壞。他稱「世界各國比以往任何時候都更需要和平，穩定與發展。人民需要得到關懷和保護，以克服這一困難時期。」

2019年11月4日，在第35屆東盟峰會上，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien，左）與中國國務院總理李克強在曼谷舉行雙邊會談。（AP）

美聯社報道，11月12日的會議將包括與來自中國、韓國和印度的領導人分別舉行的峰會。東盟領導人還將與日本首相菅義偉舉行首次峰會。

東盟-美國峰會定於11月14日舉行，但越南外交部尚未確認美國總統特朗普（Donald Trump）是否會出席網絡會議。特朗普參加了2017年的峰會，但在之後兩次峰會中只派代表參與。

11月15日或將舉行一次由中國支持的貿易倡議參與者的單獨會議，預計領導人將簽署一份涵蓋世界經濟近三分之一的自由貿易協定。該倡議的成員是10個東盟國家、中國、日本、韓國、澳洲和新西蘭。