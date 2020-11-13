美國大選｜賓夕法尼亞州禁止點算部分選票　有利特朗普

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）法院11月12日作出一項有利於現任總統特朗普（Donald Trump）的裁決，即若選民未有在11月9日前提供身份證明，其選票不得獲點算，美國媒體形容為特朗普的「小勝」。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

賓夕法尼亞州法律規定，選民需要在投票日後的6天之內為補交身份證明文件，而今屆大選的最後限期為11月9日。該州最高法院較早前一項裁決允許為郵寄投票提供多3天的時間，州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）因此在大選前2天（11月1日）引用最高法院的裁定公布指引，當中列明把可獲點算選票的提供身份證明期限延長至11月12日。

法官萊維特（Mary Hannah Leavitt）如今稱，州務卿沒有權在投票日前2天改變接納缺乏身份證明選票的最後限期，萊維特在判辭表示，布克瓦爾無權發布這樣的命令，她宣判這些逾期選票不得獲點算。

美國媒體Law & Crime形容裁決有利特朗普，但僅屬於「小勝」，報道引述專家稱，拜登在該州領先逾5.4萬票，特朗普追上機會不大。

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：