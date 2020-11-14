日本男星窪寺昭疑自殺身亡終年43歲　曾演幪面超人及機動戰士等

日媒11月14日報道，電視劇兼舞台劇演員窪寺昭13日逝世，享年43歲。

日本放送協會（NHK）提到從現場狀況看，窪寺的死因疑似自殺。他在中午過後在東京都中野區的家中被發現時，已無反應，被送往醫院後很快就宣告不治。

窪寺出身東京，他在大學時期被星探發掘，後以模特兒身份出道。他1999年開始演舞台劇，2003年接拍電視劇。

他曾在許多動漫真人版電視劇、電影、舞台劇中演出，包括有《BOSS 2》、《貓侍》、《相棒》、《最後的灰姑娘》、《幪面超人劍》、《美少女戰士》、《七大罪》（七つの大罪）及《機動戰士GUNDAM》等。

窪寺曾在電影《機動戰士高達00：因破壞而再生》（Mobile Suit Gundam 00 Re:Build）及《機動戰士高達00：破壞後覺醒》（Mobile Suit Gundam 00 Re:(in)novation）中演出。

窪寺也曾參與演出音樂劇《薄櫻鬼～新選組奇譚～》。

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