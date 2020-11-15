美國大選｜特朗普支持者發起遊行　稱抗議選舉舞弊

美國大選結束至今近兩周，現任總統特朗普（Donald Trump）被主要傳媒推算敗於民主黨的拜登（Joe Biden）手上，目前特朗普沒有祝賀對方當選，其支持者在11月14日則於華盛頓發起遊行，聲援對方指選舉舞弊的指控。

特朗普的支持者在白宮以東的自由廣場（Freedom Plaza）聚集，部分極右及反政府組織如QAnon、誓言守衛者（Oath Keepers）等都表示有意參加，以支持特朗普繼續執政。而特朗普離開白宮前往維珍尼亞州的高爾夫球會時，車隊曾駛經集會現場，並獲支持者高呼「再多四年」及「美國」等口號。

特朗普支持者11月14日在白宮附近舉行集會，聲援特朗普團隊指控選舉不公的說法。不過有報道指出席人數較預期少。（Reuters）

不過附近亦有一批反特朗普的人士打對台，多個左翼組織亦有意加入。另外網上社交平台亦成為雙方的戰場，特朗普的支持者以「百萬人讓美國再偉大遊行」及「為特朗普遊行」等標籤造勢，卻遭反特朗普的支持者利用附有相同標籤的班戟圖片「洗版」。

從事市場研究及票站調查的愛迪生研究公司（Edison Research）在13日推算，拜登最終取得302張選舉人票，大幅領先特朗普的232票。特朗普在13日曾表示，時間會證明下屆政府由誰領導，暗示自己可能沒法連任。消息指他已經考慮卸任後的前途，包括成立電視台或社交媒體公司，為在2024年大選捲土重來鋪路。