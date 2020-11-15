15國簽署RCEP　成全球最大貿易集團

中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭及東盟（ASEAN）10國11月15日在東盟網上峰會上，簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。美媒15日報道，RCEP涉及全球近三分之一貿易及商業活動，覆蓋逾20億人口，組成全球最大的貿易集團。

美聯社15日引述馬來西亞貿易部長穆罕默德（Mohamed Azmin Ali）指，協議傳達簽約國的訊息，簽約國選擇開放市場，而非在這艱難時期採用保護主義措施。

報道稱，RCEP的協議足夠寬鬆，可迎合簽約國之間截然不同的需要。RCEP與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）及歐盟不同，它沒有制定勞工及環境方面的統一標準，也沒有要求簽約國開放服務及其他經濟方面的脆弱範疇。

路透社15日報道稱，RCEP的目標是，在未來幾年逐步減低簽約國之間、涉及多個範疇的關稅。

報道引述荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）指，RCEP可助中方減少對海外市場及科技的依賴，是中美之間分歧加深後加快出現的轉變。 美國目前不是RCEP及《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的成員國，全球最大經濟體沒參與涉及經濟增長最快地區的兩個貿易集團。

印度在2019年11月退出RCEP的談判。惟路透社稱，東盟領袖表示，仍然歡迎印度加入RCEP。