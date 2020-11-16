【新冠肺炎】英國首相約翰遜曾接觸確診患者　須再度自我隔離

曾在3月下旬確診患上新冠肺炎的英國首相約翰遜（Boris Johnson），有可能面對二度感染的風險，因他曾與確診染疫的人接觸過。首相府稱他已接獲NHS通知，他被要求進行自我隔離。

首相府在11月15日稱：「首相健康良好，沒有出現任何新冠肺炎的徵狀。」

首相府一名發言人稱：「他（約翰遜）會繼續在唐寧街（首相府所在地）工作，包括領導政府應對新冠肺炎大流行。

約翰遜3月27日公布確診感染新型冠狀病毒後，並表示在家隔離。不過，居家隔離一周後仍有發燒，他病情似乎加重，在當地時間4月5日被送院醫治。

英國唐寧街首相府指他在確診10天之後，持續出現症狀。他接醫生建議在當地時間4月5日到醫院接受新型冠狀病毒測試，強調測試屬預防性質。

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首相府雖然如此說明，約翰遜卻在4月6日轉送深切治療部（ICU）留醫，令外界甚為擔心。期間更有媒體報道指他曾接上呼吸機，不過英國首相府及內閣辦公室部長高文浩（Michael Gove）予以否認。4月8日，繼有英國媒體報道約翰遜體溫有所回落後，首相府發言人表示，首相情況穩定，精神良好。

他病情之後持續好轉，英國政府4月9日公布他已轉往普通病房休養。離開深切治療部後，他在4月11日發聲明稱非常感議醫護人員照顧，形容是欠了他們一條命。他在4月12日出院，同日於社交網站上載影片，對照料他的醫護人員表示感謝。

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