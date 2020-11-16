美國大選｜朱利亞尼否認特朗普認輸　克萊因促總管局確認拜登當選

美國總統特朗普（Donald Trump）的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）11月15日否認特朗普在美國大選2020中認輸。獲總統當選人拜登（Joe Biden）任命為白宮幕僚長的克萊因（Ron Klain）同日敦促總務管理局（GSA）本周確認拜登當選，以便交接政權。

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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特朗普15日在Twitter上稱拜登「勝出」總統選舉，其後又否認自己落敗。朱利亞尼當天在霍士新聞（Fox News）節目《周日早間期貨》上稱，特朗普沒有承認自己敗選，他只是在發表諷刺言論，況且特朗普正積極地採取法律行動。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

克萊因當天出席全國廣播公司（NBC）電視節目《與新聞界對話》，期間再次呼籲總務管理局（GSA）確認拜登當選。他表示：「我們確實想在本周看的，是GSA發布確認（拜登勝選）。」

他亦有回應特朗普的貼文，稱拜登能否出任總統一職並非靠特朗普的貼文，而是由美國民眾來決定。