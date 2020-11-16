莫德納Moderna新冠肺炎疫苗近95%有效　公司股價盤前升逾11%

包括美國《華盛頓郵報》及英國廣播公司（BBC）等在11月16日報道，美國廠藥莫德納（Moderna）與美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）研發的、名為mRNA-1273的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）mRNA疫苗有初步分析結果，顯示它是94.5%有效防止人類受感染。

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這意味着美國2020年底前或有2款疫苗可有限度供人接種。美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）11月9日公布疫苗後期測試的數據，在未有證據顯示曾感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的人之中，它們合力研發的新冠疫苗有效預防率為超過90%。

莫德納與輝瑞疫苗不同，莫德納稱它的出品在華氏36至46度（攝氏2.22度至7.78度），可儲存30天。在華氏零下4度（攝氏-20度）的環境下，它可儲存達6個月。相比之下，輝瑞與BioNTech疫苗須在-94度（攝氏-70度）的環境下儲存。

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莫德納在美國時間16日上午稱，根據目前的初期分析結果，其研發的新冠疫苗有效性達到94.5%。由此看來，莫德納與NIAID研發的疫苗，有效率比輝瑞及BioNTech的為高。

莫德納總裁（Stephen Hoge）對於來到「一個真的重要的里程碑」表示歡迎。他在接受美聯社訪問時說：「這讓我們全部人都有希望，是真的有一種疫苗將能夠停止這個大流行，以及有望讓我們重過正常生活。」

美國新冠肺炎疫情：圖為7月27日，美國紐約一名護士在處理一支可能是莫德納新冠肺炎疫苗的針劑。（AP）

莫德納稱已在計劃「未來數周」向美國食品和藥物管理局（FDA）申請讓疫苗用於緊急用途。

公司稱在2020年底前，莫德納預期已有2000萬支疫苗，可在美國內部付運。公司稱有望在2021年在全球不同地方製造5億到10億劑。

莫德納已在北美、中東及其他地區取得供應協議。

它在8月公布已跟華府達成供應1億支疫苗的協議。這協議亦可讓華府額外再購入4億支疫苗。