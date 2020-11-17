一分鐘看世界｜莫德納疫苗報喜、特朗普算盤打不響、SpaceX龍飛船

今天是11月17日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

疫苗研發1周兩捷報

繼美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）11月9日稱兩者聯手研發的疫苗對新型冠狀病毒肺炎的有效率為超過90%。美國莫德納（Moderna）16日稱根據後期臨床試驗的中期數據，其實驗疫苗達到94.5％有效率，提振人們對於大流行可被終結的信心。 領跑莫德納與輝瑞的mRNA疫苗（信使RNA疫苗）過去數月成為了「風頭躉」，但是否真可成為救疫希望？

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+ 4 + 4 + 4

特朗普「彈出彈入」

代表美國民主黨出戰大選的拜登（Joe Biden）11月7日被指已取得足夠選舉人票當選總統，惟現任總統特朗普（Donald Trump）一直未承認落敗，除稱會發起重大訴訟挑戰大選結果，亦數度在Facebook及Twitter稱自己已贏得大選。特朗普此舉正在窒礙正常的權力過渡與兩屆政府工作的交接。特朗普意圖拖延各州的點票確認程序能否為他帶來想要的結果？他的如意算盤未必打得響……（點擊了解更多）

龍飛船創紀錄

美國太空總署（NASA）和太空探索技術公司（SpaceX）11月15日成功開展首個正式載人任務Crew-1，讓火箭「獵鷹9號」（Falcon 9）搭載龍飛船（Crew Dragon）升空，創造有史以來8項新紀錄。不過公司創辦人馬斯克（Elon Musk）無法在發射中心出現，因他疑已患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），所幸應是徵狀溫和的那一種。

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埃塞俄比亞之亂

埃塞俄比亞11月初以來，該國北部提格雷（Tigray）地區的緊張局勢演變軍事衝突，已造成數千人死亡或流離失所，並有可能使整個地區陷入地緣政治的噩夢。該國在2019年獲頒諾貝爾和平獎的總理艾哈邁德（Abiy Ahmed），能結束與厄立特里亞（Eritrea）長達二十年的衝突而，卻因不能擺平埃國內眾多族群的利益，反只懂以武力回應，則國內的族群矛盾只會越發加深，令他像當年的昂山素姬一樣，諾貝爾獎的光環掉下來，只餘下諷刺。

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