拜登勝選後首談美國經濟：特朗普致過渡工作延遲　更多人會死

美國當選總統拜登（Joe Biden）及其副手賀錦麗（Kamala Harris）在美國時間11月16日就美國經濟發表演說。他在演說後問答環節被記者問及在現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗的影響，拜登直接說，特朗普政府不在過渡工作中合作、導致過渡工作延遲的話，「有更多人會死。」

賀錦麗先於拜登發表演說，她在這個開場白指出，要有為美國打工仔而設的經濟，讓美國安全地重開啟經濟。

拜登稱他與賀錦麗前來發表演說之前，曾與商界領袖及工會代表會面。他稱跟他就經濟復蘇進行討論的，包括通用汽車、Gap、微軟的行政總裁，美國勞工聯合會和產業工會聯合會 （AFL-CIO）主席特拉姆卡（Richard Trumka）以及汽車工人聯合工會（United Auto Workers）主席甘布爾（Rory Gamble）。

拜登在簡報會上談及疫情時說：「為說明明顯的事實，我們現在似乎正在轉入一個相當黑暗的角落。」他指的是新冠肺炎疫情會在冬季變得嚴峻。

他說其過渡團隊需獲得特朗普分發疫苗的計劃。而國會應團結起來通過因應疫情的紓困方案。

拜登在演說中提到美國會有一個更公平的稅務結構，讓企業支付公平的份額。

這是兩人分別被確認篤定當選總統及副總統後，首次就國家經濟議題公開演說。