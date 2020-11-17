泰國國會辯論修憲草案　警方場外發射水炮催淚彈驅散示威者18傷

泰國國會11月17日及18日辯論修憲草案。數百名反政府示威者17日在國會外聚集，部分人試圖移除鐵絲網，警方向他們發射水炮及催淚彈，驅散人群。泰國媒體報道，事件內至少18人受傷，其中12人因催淚彈而受傷，有1名傷者是警察。示威者當天與一班支持王室的保皇派也發生衝突，雙方互擲石頭和水樽。

泰國執政黨及在野黨派提出6份修憲草案，一個包括法律專家在內的民間團體亦提交一份修憲草案。民間團體在9月時，為草案提交約10萬人的聯署，令草案可送入國會。民間團體的草案尋求撤銷令軍方對政治有強大影響的條例及改革君主制。

反政府示威者17日在國會外抗議，他們要求改變由前軍政府起草的憲法、總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台及透過改革來限制泰王權力。

路透社17日報道，電視直播顯示，當戴頭盔及口罩的示威者嘗試移除國會外的鐵絲網時，警方發射水炮。警方指，使用水炮與催淚彈是因為示威者試圖闖過路障。示威者則向警員投擲彩色煙霧彈。同日較早時，數百名保皇主義者亦在國會外示威，要求議員不要修改憲法。

泰國Thai PBS電視台報道，示威者當天與一班支持王室的保皇派也發生衝突，雙方互擲石頭和水樽。