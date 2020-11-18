一分鐘看世界｜拜登聯手抗華策略、新冠疫苗比拼、美軍撤出阿富汗

今天是11月18日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜登聯手抗華策略

美國民主黨拜登（Joe Biden）宣告自己當選美國總統後，白宮新團隊人選逐漸曝光。不過外界一直關注他的對華政策，他表示美國需與其他民主國家聯手，在全球貿易政策上統一立場抗衡中國，美國前國務卿基辛格則公開呼籲新總統和中國溝通控制分歧。但在拜登上場之前，現任總統特朗普還可能出招推行連串對華強硬政策，路透社引述消息，特朗普一位熱心支持者獲任命為美國商務部新設立的一個高級職位……（點擊了解更多）

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新冠疫苗比拼

新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐美及亞洲多國都有加劇跡象，幸新冠疫苗也陸續出現好消息，兩家美國藥廠輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）先後宣布臨床實驗取得成果，有望獲美國政府盡快授權使用，輝瑞並公布在美國4州推行疫苗運送試點計劃。這兩隻疫苗有什麼特色和分別……（點擊了解更多）

↓圖解: 六大疫苗種類知多啲↓

美軍削減中東駐軍人數

美國總統特朗普（Donald Trump）日前表示有意安排駐阿富汗美軍在未來數周回國，北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）11月17日警吿，華府此舉可能帶來沉重代價，當地亦可能再次成為國際恐怖組織策劃襲擊之地。不過華府其後正式公布削減駐伊拉克及阿富汗的美軍數目……（點擊了解更多）

泰國再爆發示威衝突

泰國國會11月17日起一連兩日辯論修憲草案，數百名示威者在國會外聚集，要求改變由前軍政府起草的憲法，部分人試圖移除鐵絲網，警方向他們發射水炮及催淚彈，試圖驅散人群，醫院指最少41人受傷，當中包括多人受到槍傷。另一邊廂，泰國王室近月也屢遭示威者要求改革，泰王與其他王室成員到處參觀，與支持者見面，盼提升民望……（點擊了解更多）

印度堅持不加入RCEP

中國、日韓、澳紐和東盟十國已簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），印度則堅持不加入，總理莫迪的「沉默」引來關注，分析認為RCEP見證十五國疫後選擇，全球化潮流未變……（點擊了解更多）

編輯精選

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