北約：美軍過早撤出阿富汗會帶來沉重代價

美國總統特朗普（Donald Trump）有意安排駐阿富汗美軍在未來數周回國，北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）11月17日警吿，華府此舉可能帶來沉重代價，當地亦可能再次成為國際恐怖組織策劃襲擊之地。

斯托爾滕貝格17日發表聲明，指北約在阿富汗已經接近二十年，各盟友都不希望留在當地更長時間，但同時如果駐阿富汗美軍過早或是以不協調方式撤出，就可能會帶來沉重代價。

他認為此舉可能會導致阿富汗再次成為國際恐怖組織對西方國家策劃恐怖襲擊的地方，並警告恐怖組織ISIS或可以在阿富汗重新恢復其在伊拉克與敘利亞失去的力量。

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格強調，即使美軍加快撤出阿富汗，北約仍會遵守承諾訓練和資助阿富汗部隊。（AP）

目前北約在阿富汗境內共駐紮近12,000名士兵，他們負責訓練阿富汗安全部隊並協助對方進行反恐任務。這批多國部隊有超過一半成員並非美軍人員，但他們非常倚賴美國的交通、空中支援和物流等援助。不過斯托爾滕貝格強調，即使美國增加撤軍人數，北約仍會繼續訓練阿富汗部隊，並維持資助對方至2020年為止。

美國軍方人士較早時透露，特朗普預計在未來數天宣布新的撤軍計劃，即在2021年1月15日之前將駐阿富汗及駐伊拉克美軍的數量從目前的4,500人和3,000人削減到2,500人，但預計會遭到美國國會的反對。