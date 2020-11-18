美國首次成功從戰艦發射導彈　攔截洲際彈道導彈

美國五角大樓11月17日首次成功從海軍戰艦發射導彈，攔截洲際彈道導彈。導彈防禦局從位於太平洋的驅逐艦發射雷神（Raytheon）的宙斯盾「標準三型」導彈，擊中從馬紹爾群島夸賈林環礁（Kwajalein Atoll）發射的模擬洲際彈道導彈。

導彈防禦局局長希爾（Jon Hill）形容試射結果是難以置信的成就和重要的里程碑。他指，如果能夠配備性能更強的系統，探測和追蹤正在飛行的敵方導彈，對於對抗前所未有導彈威脅，從戰艦發射導彈攔截的做法將提供到保護。

圖為2019年10月31日，韓國首爾的電視新聞報道朝鮮發射導彈的消息。（Getty）

美國以往只是從地下導彈發射室發射導彈攔截洲際彈道導彈。過去十年，面對來自朝鮮發展洲際彈道導彈和核武器的威脅，美國加緊建造導彈防衛系統。

美國科學家聯合會的核武和導彈專家克里斯滕森（Hans Kristensen）擔心，測試將使中國感到有需要擴充長距離導彈軍火庫。他指，俄羅斯或認為美國的防衛能力將威脅到莫斯科的洲際彈道導彈軍火庫。