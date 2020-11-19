一分鐘看世界｜泰國修憲示威衝突、特朗普神隱？美國低薪青年

今天是11月19日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

泰國修憲衝突

泰國國會11月17日起一連兩天辯論修憲草案，場外出現反政府示威者與警方、支持王室者的嚴重衝突場面，傷者升至55人，其中6人遭槍傷，警方正調查事件。泰國憲法令軍方有權委任上議院所有議席，一直引起爭議，成為示威者希望改革的目標，但泰國社會內部對修憲也看法分歧……（點擊了解更多）

在泰國新一波示威中，「黃色小鴨」到處可見，示威者用它們來抵擋水炮與催淚彈，雖然功效未必大，但示威者形容它們就像吉祥物，圖為11月18日民眾在曼谷市中心示威（Reuters）

特朗普神隱？

美國總統特朗普（Donald Trump）自大選後少有露面，並取消感恩節度假行程，引來關注。他雖然甚少公開行程，但頻頻有指令，例如最新有解僱網絡安全局長、下令從阿富汗及伊拉克撤軍等，目前新舊政府交接情況仍然停滯，醫療顧問擔憂阻礙抗疫，輿論更擔心影響國安……（點擊了解更多）

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他的支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

+ 13 + 13 + 13

美國低薪青年

新冠肺炎疫情使美國經濟進入衰退周期，本無太多議價籌碼的職場青年及大學畢業生，在近百年未見的失業狂潮中更加顛簸失穩，民調顯示18至29歲選民中，有高達六成人把票投給拜登，接下來的問題是拜登政府如何處理迫在眉睫的青年就業及低收入問題……（點擊了解更多）

拜登政府如何處理迫在眉睫的青年就業及低收入問題將受到關注，圖為2016年5月在美國新澤西州的一間大學畢業禮（Getty）

東京確診人數新高

新冠疫苗再有好消息，輝瑞疫苗最終數據顯示有效率達到95%，但另一邊全球多國新冠疫情加劇，法國確診破200萬宗，為歐洲內最多，亞洲內日本疫情也升溫，東京提升疫情警戒級別至最高。在此之際，美國疾病控制和預防中心（CDC）專家也提醒玻利維亞2019年出現查帕雷病毒（Chapare virus）所引起的致命病例，並找到病毒人傳人的證據……（點擊了解更多）

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活與工作，請點擊放大觀看：

編輯精選

美國聯邦航空局批准波音737 MAX復飛 結束20個月停飛期

經濟學人智庫：疫情下香港生活成本依然全球最高 蘇黎世巴黎並列

美國種族問題的另一側面：監禁氾濫 拜登如何作答？

必看話題文章

【金正男被殺】妻兒經台灣逃亡至荷蘭 最後由中情局探員介入帶走

奧巴馬談當年做總統時兼任女兒小學籃球教練 卻遭家長投訴逼退

Bill Gates：在家工作已證明可行 即使疫情結束逾半公幹亦會消失

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。