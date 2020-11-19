美國參議院報告促與歐洲聯手應對中國崛起

美國參議院外交關係委員會的共和黨議員11月18日發表報告，建議美國和歐州聯手應對中國崛起。報告同時列出外交、貿易和科技方面的建議，包括撤銷中國於世界貿易組織（World Trade Organization）作為發展中國家的地位。

報告指出，不論是美國還是歐洲都沒法單獨應對中國帶來的挑戰，唯一的方法就是美歐合作，確保跨大西洋安全和繁榮。報告表示，西方民主國家需要做得更多打擊假新聞，發展對華的專業知識，並保護聯合國等國際機構的誠信。

內容提到不同方面的建議，除了提出撤銷中國發展中國家的地位以外，還有修改世貿有關工業補貼的規則，「作為全球第二大經濟體，中國利用發展中國家的地位損害其他市場參與者以及真正的發展中國家」。報告還促請美國、英國和歐盟舉行更多三方會談，協調有關中國的關鍵科技和出口管制。

圖為2020年9月24日，美國參議院外交關係委員會主席里施於國會山莊出席聽證會時發言。（Getty）

委員會主席里施（Jim Risch）同日出席宣傳報告的活動時指出，中國已經成為美歐共同利益的制度對手，大西洋兩岸最近認清現實，現在必須轉化成為行動。

同樣有份出席活動的歐洲議會德國議員麥卡利斯特（David McAllister）表示，歡迎美國重返國際組織，指需要美國於聯合國以及世貿改革參與更多。他認為，每當美國退出組織，中國都會填補空缺。