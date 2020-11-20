埃塞俄比亞局勢不穩　軍方高層批評譚德塞支持叛軍

埃塞俄比亞的內戰持續，有軍方高層11月19日批評世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）遊說鄰國為叛軍提供武器，因此要求對方下台。

陸軍參謀長比爾哈努（Birhanu Jula）透過電視發表聲明，指譚德塞是「提格雷人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front；TPLF）成員，而且一直透過不同方式支持該組織，包括遊說鄰國譴責當地軍事糾紛，為TPLF提供武器。比爾哈努形容譚德塞都是罪犯，認為大家不應對像譚德塞這種人有任何期望。他要求世衛移除譚德塞的職務，惟他沒有為有關指控提供證據。

譚德塞是提格雷（Tigray）族人，他在2005至2016年間在TPLF領導的聯盟政府內擔任衛生部長及外長，總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）2018年上台後，TPLF拒絕加入新政府。自此雙方的政治衝突日漸嚴重，艾哈邁德指TPLF所在的提格雷政府攻擊當地一個軍營後，更爆發軍事衝突。

埃塞俄比亞衝突：圖為11月8日，埃塞俄比亞總理艾哈邁德在亞的斯亞貝巴，透過Facebook發布他發言的影片。（Reuters）

對於比爾哈努的指控，譚德塞未有回應，而他的同僚、世衛非洲地區區域主管穆蒂（Matshidiso Moeti）沒有正面回應，只形容譚德塞盡力推廣全球衛生、民眾健康及和平。

譚德塞擔任埃塞俄比亞衛生部長期間，曾因為向數以萬計的醫護人員提供訓練、提升當地實驗室水平及減低愛滋病、肺結核及瘧疾的死亡率而備受讚賞。不過他在角逐世衛總幹事時，有聲音指他曾經隱瞞霍亂疫情，亦有人權組織指他為一個打壓異見的政府效力。