【新冠肺炎】加拿大安大略疫情升溫　省長宣布多倫多將封城

加拿大安大略省（Ontario）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情惡化，省長福特（Doug Ford）11月20日宣布，首府多倫多（Toronto）和皮爾區（Peel Region）將實施為期28天的封鎖措施。

安大略省是加拿大人口最多的省份，20日新增1,418宗確診個案，8宗死亡病例。單日確診案例數從一周平均每天錄得1,369宗上升至1,373宗。傳染病專家博戈克（Isaac Bogoch）稱，魁北克省（Quebec）省部分地區，以及埃德蒙頓市（Edmonton）、皮爾區（Peel）和斯卡伯勒（Scarborough）出現醫院病房及深切治療部爆滿的情況。

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福特當天宣布收緊防疫措施，多倫多和皮爾區由23日開始實行新限制措施，有效日期至12月21日。新措施包括禁堂食和大多數不必要商業活動，如關閉健身室和提供個人護理服務的場所。

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政府亦禁止所有室內舉行的公共活動及社交聚會，同一戶的聚會則不受此限。戶外聚集則限制在10人以內，只要人與人之間保持社交距離就可以。倘若是舉行宗教活動、婚禮和葬禮，只要人數不超過10人，室內外都可以舉辦。公立學校不停課，但專上院校要改為網上授課。