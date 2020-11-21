美國大選｜特朗普再受挫　密州議會領袖確認　尊重拜登勝出結果

美國現任總統特朗普（Donald Trump）11月20日與密歇根州（Michigan）議會2名共和黨籍州議會領袖會面。他們其後發表聯合聲明稱，他們看不到任何會改變拜登（Joe Biden）在密州當選事實的證據。

美國大選：圖為美國密歇根參議院多數派領袖舍基（左）及眾議院議長查爾菲爾德5月6日公布會就抗擊新冠大流行發起訴訟。（AP）

密歇根州議會參議院多數黨領袖舍基（Mike Shirkey）和眾議院議長查特菲爾德（Lee Chatfield）當天前往華盛頓白宮會見特朗普。除了他們3人，與會成員包括特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）和其他聲稱美國大選2020存在選民欺詐的共和黨人。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

查特菲爾德和舍基會後發聲明，稱密歇根州將遵循州法律和正常程序來提名選舉人，認證投票結果，以及尊重選舉結果。

他們稱不會介入認證過程，但會設立一個聯合委員會，檢視選舉中被指出現違規行為的舉報。

密州一委員會擬在美國時間23日認證投票結果。屆時拜登會被正式確認取得密州16張選舉人票。