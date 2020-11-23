一分鐘看世界｜新冠主宰G20、多國疫情升溫、拜登接棒受阻因她？

今天是11月23日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

G20峰會

G20峰會11月21日至22日舉行，各國領導人在峰會上聚焦新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、新冠疫苗，以及疫情引起的經濟危機等議題。根據起草的聯合聲明，各成員國承諾為平均分配新冠疫苗、藥物及檢驗提供資助，避免貧窮國家在抗疫工作落後。美國總統特朗普（Donald Trump）在會上表示，自己期盼與各國繼續合作……（點擊了解更多）

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俄不無風險

亞美尼亞與阿塞拜疆9月起在納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）發生衝突。在俄羅斯斡旋下，兩國11月10日公布已簽署停戰協議。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）21日表示，希望簽署停火協議後可與亞美尼亞改善關係。《華盛頓郵報》21日指，協議對俄羅斯來說不是沒有風險。

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誰礙着拜登「登基？

在總統特朗普拒絕承認落敗的情況下，總統當選人拜登的團隊卻未能順利展開交接工作，關鍵在美國總務管理局的「一姐」」手上。不過拜登繼續組建新內閣。除了新政府人選，外界對他的政策逐步了解，包括他在第二總統候選人辯論中，於能源政策和氣候變化方面令部分選民為之震撼的說法。究竟他在這方面的政策是出於挽救地球的責任，還是意識形態的宣言……（點擊了解更多）

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「揮」之不去的困局

美國總統特朗普敗選後首次出席國際會議，他以視像形式稍為發言後便中途離席，前往高球夫球場打球。不過有些煩惱的問題，是怎麼揮桿都揮不去。完成人工重新點票的喬治亞州，宣布結果仍由拜登勝出。特朗普團隊21日稱正尋求喬州再次重新點票；密歇根州議員向特朗普明白地表示，未看到改變選舉結果的資訊，將依法繼續執行選舉程序。賓夕法尼亞州聯邦法官11月21日駁回總統特朗普團隊提出有關該州存在廣泛投票欺詐的指控。

+ 5 + 5 + 5

新冠肺炎

美國新型冠狀病毒肺炎確診個案數目已突破1,200萬宗，加州自11月21日起實施宵禁令，導彈驅逐艦邁克爾墨菲號的疫情亦令人擔心。韓國方面，大首爾地區似乎已陷入第三波疫情，政府當天決定從24日起把首都圈和西南部湖南地區（全羅道）的防疫響應級別上調。日本截至21日，連續3天有超過500宗確診個案，「重災區」將暫停納入國內旅遊刺激方案……（點擊了解更多）

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