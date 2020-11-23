一分鐘看世界｜新冠主宰G20、多國疫情升溫、拜登接棒受阻因她？

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今天是11月23日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

G20峰會

G20峰會11月21日至22日舉行，各國領導人在峰會上聚焦新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、新冠疫苗，以及疫情引起的經濟危機等議題。根據起草的聯合聲明，各成員國承諾為平均分配新冠疫苗、藥物及檢驗提供資助，避免貧窮國家在抗疫工作落後。美國總統特朗普（Donald Trump）在會上表示，自己期盼與各國繼續合作……（點擊了解更多

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俄不無風險

亞美尼亞與阿塞拜疆9月起在納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）發生衝突。在俄羅斯斡旋下，兩國11月10日公布已簽署停戰協議。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）21日表示，希望簽署停火協議後可與亞美尼亞改善關係《華盛頓郵報》21日指，協議對俄羅斯來說不是沒有風險。

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誰礙着拜登「登基？

在總統特朗普拒絕承認落敗的情況下，總統當選人拜登的團隊卻未能順利展開交接工作關鍵在美國總務管理局的「一姐」」手上。不過拜登繼續組建新內閣。除了新政府人選，外界對他的政策逐步了解，包括他在第二總統候選人辯論中，於能源政策和氣候變化方面令部分選民為之震撼的說法。究竟他在這方面的政策是出於挽救地球的責任，還是意識形態的宣言……（點擊了解更多

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「揮」之不去的困局

美國總統特朗普敗選後首次出席國際會議，他以視像形式稍為發言後便中途離席，前往高球夫球場打球。不過有些煩惱的問題，是怎麼揮桿都揮不去。完成人工重新點票的喬治亞州，宣布結果仍由拜登勝出。特朗普團隊21日稱正尋求喬州再次重新點票；密歇根州議員向特朗普明白地表示，未看到改變選舉結果的資訊，將依法繼續執行選舉程序。賓夕法尼亞州聯邦法官11月21日駁回總統特朗普團隊提出有關該州存在廣泛投票欺詐的指控。

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新冠肺炎

美國新型冠狀病毒肺炎確診個案數目已突破1,200萬宗，加州自11月21日起實施宵禁令，導彈驅逐艦邁克爾墨菲號的疫情亦令人擔心。韓國方面，大首爾地區似乎已陷入第三波疫情，政府當天決定從24日起把首都圈和西南部湖南地區（全羅道）的防疫響應級別上調。日本截至21日，連續3天有超過500宗確診個案，「重災區」將暫停納入國內旅遊刺激方案……（點擊了解更多

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