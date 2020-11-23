【新冠疫苗】測試證明牛津出品有效率達70.4%　接種2劑可達90%

根據對成千上萬名志願者的試驗結果，英國牛津大學（University of Oxford）與英國藥廠阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）聯手研發的代號為AZD1222的疫苗在預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）方面，是70%有效防止人類受感染。

在進行2劑注射的情況下，疫苗有效率可達90%。

從數字看來，牛津疫苗的有效率比美國輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）出品為低，它們的有效率分別為95%以及94.5%。不過牛津疫苗價格比兩者便宜。

英國新冠肺炎疫情：圖為一名男子10月6日走過英國牛津大學一幢建築物外。（Reuters）

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）23日稱，牛津疫苗公布有效率的消息，這是非常令人鼓舞的事。他說為此真的欣喜，以及歡迎這個出爐數據。

↓英國首相約翰遜（Boris Johnson）23日於Twitter推文，認為牛津疫苗在試驗中被證明如此有效是極度令人興奮的消息。他亦在推文中指出，疫苗須進行安全測試，但這已是極好的結果。

Incredibly exciting news the Oxford vaccine has proved so effective in trials. There are still further safety checks ahead, but these are fantastic results.



Well done to our brilliant scientists at @UniofOxford & @AstraZeneca, and all who volunteered in the trials. https://t.co/84o8TKhQga — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 23, 2020

牛津疫苗的試驗涉及2萬人，當中一半來自英國，另一半來自巴西。接受測試的人當中有30人感染新冠病毒，他們都是注射兩劑疫苗的人。另有101名受感染的人，是在肚部進行注射。