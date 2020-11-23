【新冠疫苗】測試證明牛津出品有效率達70.4%　接種2劑可達90%

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根據對成千上萬名志願者的試驗結果，英國牛津大學（University of Oxford）與英國藥廠阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）聯手研發的代號為AZD1222的疫苗在預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）方面，是70%有效防止人類受感染。

在進行2劑注射的情況下，疫苗有效率可達90%。

從數字看來，牛津疫苗的有效率比美國輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）出品為低，它們的有效率分別為95%以及94.5%。不過牛津疫苗價格比兩者便宜。

英國新冠肺炎疫情：圖為一名男子10月6日走過英國牛津大學一幢建築物外。（Reuters）

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）23日稱，牛津疫苗公布有效率的消息，這是非常令人鼓舞的事。他說為此真的欣喜，以及歡迎這個出爐數據。

↓英國首相約翰遜（Boris Johnson）23日於Twitter推文，認為牛津疫苗在試驗中被證明如此有效是極度令人興奮的消息。他亦在推文中指出，疫苗須進行安全測試，但這已是極好的結果。

牛津疫苗的試驗涉及2萬人，當中一半來自英國，另一半來自巴西。接受測試的人當中有30人感染新冠病毒，他們都是注射兩劑疫苗的人。另有101名受感染的人，是在肚部進行注射。

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